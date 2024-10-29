Denizli'deki Yangına Müdahale 6. Gününde - Son Dakika
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Yerel

Denizli'deki Yangına Müdahale 6. Gününde

Denizli Merkezefendi'deki orman yangınına hava ve karadan müdahale devam ediyor, kontrol an meselesi.

29.10.2024 19:41
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Denizli'deki yangına 6. gününde müdahale sürüyor

6 gündür devam eden yangının kontrol alınmasının yakın olduğu bildirildi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağında 6 gün önce başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tavas ilçesine doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için devletin tüm imkanları ve gönüllülerin katılımıyla çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda 24 Ekim 2024 Perşembe günü çıkan orman yangını devam ediyor. Yanan sahanın genellikle makilik bitki yapısında, vadi konumunda, kayalık ve dik yamaçların hakim olduğu bir bölge olması ekiplerin işlerini güçleştiriyor. Ulaşım yolunun bulunmaması nedeniyle yangın alanına karadan müdahale kısıtlı bir şekilde yapılabiliyor. Havadan müdahaleye katılan helikopterler ise bölgenin vadi yapısı ve oluşan duman nedeniyle su boşaltımında zaman zaman zorlanıyor.

Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilirken; iş makineleriyle açılan yollardan bölgeye ulaşan ekipler, yangının önüne şeritler açarak ilerlemesinin önüne geçmeye çalışıyor. Tavas ilçesi Çakıroluk mevkiine doğru ilerleyen yangının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara destek olan vatandaşlar, traktörleriyle yangın havuzlarına su taşıyor.

Yerleşim alanlarına her hangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilen yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan yoğun şekilde müdahale edildiği ve kontrol altına alınmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Merkezefendi, 3-sayfa, Denizli, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'deki Yangına Müdahale 6. Gününde - Son Dakika

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