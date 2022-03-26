Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu

26.03.2022 20:17

- Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından fidan dikme seferberliği devam ederken ilçe bu kez Denizli'den gelen anaokulu öğrencileri ve velilerini ağırlarken, 500 fidan toprakla buluştu.

- Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından fidan dikme seferberliği devam ederken ilçe bu kez Denizli'den gelen anaokulu öğrencileri ve velilerini ağırlarken, 500 fidan toprakla buluştu.

Sabah saatlerinde Denizli'den yola çıkan iki anaokulunun öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi İçmeler Mahallesi'nde yangından sonra temizlenen bölgede fidan dikimi gerçekleştirdi. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Orman İşletme yetkililerinin de eşlik ettiği minik öğrenciler 2 otobüs ve özel araçları ile geldi. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği'ne, İstanbul'daki bir üniversite tarafından bağışlanan fidanların 500 tanesi minik eller tarafından toprakla buluşturuldu.

Anaokulu Müdürü Mürşide Kundakçı, "Denizli'den 70 öğrencimiz, 20 eğitimci ve öğrencilerimizin velileri ile birlikte yaklaşık 200 kişi geldik. Ormanlarımızın yandığını görmek ve sonrası gördüğümüz bu manzara içler acısı ancak bir nebze de olsa yeşillendirebiliyorsak ne mutlu bize. Biz öğrencilerimize ormanları anlatıyoruz, ağaçların faydalarını anlatıyoruz, fidan dikmenin güzelliğinden bahsediyoruz ancak bir de buralara gelerek ormanı yok olan yerleri göstererek öğrenmelerini ve belki büyüdükleri zaman bizim de burada bir ağacımız var diyecekleri bir fidanlık yapmak istedik. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Denizli'de bir firmada çalışan Ugandalı Pörsinanda Uğla ve 4 yaşındaki Jasmin Uğla da gelerek fidan dikimine katıldı. Pörsinanda Uğla, "Kızımın anaokulu ile birlikte buraya fidan dikmeye geldik. Geçen yıl çıkan orman yangınlarında çok korktuk ve umuyoruz ki her yer tekrar yeşillenecek" şeklinde konuştu.

Fidan dikme etkinliğine katılan veliler de, "Çocuklarımızın geleceği için, nefes almaları için fidanlarımızı dikiyoruz. Allah hepimizin emeklerini boşa çıkarmasın. En kısa zamanda buralar inşallah yeniden yemyeşil olur" ifadelerini kullandılar.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Denizli'den gelen öğrenciler ve velileri ile buluşmaktan çok mutlu olduk. İstanbul'daki üniversitenin bağışlamış olduğu fidanlardan çam, meşe ve keçi boynuzu fidanlarını toprakla buluşturduk" dedi.

Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu
Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu
Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu

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Marmaris, Denizli, İçmeler, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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