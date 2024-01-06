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Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu - Son Dakika
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Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu

Denizli Emniyet Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçların satışları karşılığında 13 adet yeni araç alarak ekip filosunu güçlendirdi. Bu yeni araçlar sayesinde ilin güvenliği ve asayişi daha etkin bir şekilde sağlanacak ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulabilecektir.

Denizli Emniyet Müdürlüğü\'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu
06.01.2024 - 22:55,
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Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu

DENİZLİ - Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesine 13 adet yeni araç, hizmete sunuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçların satışları karşılığında alınan 13 adet araç ekiplere teslim edildi. İlin güvenliği ve asayişinin temininde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek ve ekip filosunu güçlendirmek amacıyla Denizli Emniyet Müdürlüğü envanterine 13 yeni ekip aracı kazandırıldı. Vatandaşların daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için 13 yeni ekip aracı ekiplere teslim edilerek göreve başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu - Son Dakika
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