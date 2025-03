- Denizli İdman Yurdu, galibiyet serisini Bucak ile sürdürdü

DENİZLİ - Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 25. haftasında kendi evinde Bucak Belediye Oğuzhanspor ile karşılaşan lider Denizli İdman Yurdu Gürellerspor rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta lider Denizli İdmanyurdu Gürellerspor 25. haftada Denizli Başkarcı Şehit Sami Stadında oynanan karşılaşmada Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 1-0 mağlup ederek kendi evinde yenilmezlik serisini sürdürdü ve ligde 18. galibiyetini alarak puanını 58'e çıkardı.

Güzel bir havada oynanan ve Denizlili futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada özellikle maçın ikinci yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen ve pozisyonlara giren ev sahibi takımın golünü 90+4. dakikada Burak Gökbel kaydetti.

"Gelen rakipleri yerden kaldıramıyoruz"

Ligi ve müsabakayı değerlendiren Denizli İdman Yurdu Gürellerspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak ligin sona ermesine 5 hafta kaldığını belirterek, "Artık ligin sonu geliyor, boyu çok kısaldı. Lider devam ediyoruz. 3 maçımız kaldı. Gelen takımları, rakiplerimizi yerden kaldıramıyoruz. Biz sadece şampiyonluğa oynayan diğer rakibimizle değil aynı zamanda her hafta oynadığımız takımlarla da mücadele ediyoruz. Maçın 1., 2. dakikasında yatmaya başlıyorlar, oyunu soğutuyorlar. Bizi oynatmamaya çalışıyorlar. Bunu da başarıyorlar çünkü hakemler buna müsaade ediyor. Bugün 90 dakika boyunca kaleciyi yerden kaldıramadık. Oyunu sürekli geç başlattı. Bu olaylar futbolu güzelleştiren şeyler değil ama bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Kaliteli insanlar, kaliteli hakemlerin yetişmesi gerekiyor" dedi.

"Hakemlerin bu yatmalara, zaman geçirmelere izin vermemeleri gerekiyor"

Takım olarak şampiyonluk mücadelesi verdiklerini bunun için de çok çalıştıklarına dikkat çeken Kaynak "Biz burada sahada mücadele ediyoruz. Bunun karşılığını alamadığımızda üzülüyoruz. Bir tarafta oyun oynamak isteyen, sahada kalmak isteyen bir takım var ama diğer tarafta maçın birinci dakikasından itibaren oyun oynamamaya çalışan bir rakip var. Esas başrol maçın hakemidir. Hakemin buna prim vermemesi gerekiyor. 90. dakikada rakip kaleciye sarı kart gösteriyorsun. Bu dakikaya kadar neredesin kardeşim? Bu olayların önüne geçecek hakemlerdir. Ama bu olayları aşamıyoruz. Hak eden, hakkıyla mücadele eden, oyun oynamak isteyen takımları korumak zorundalar. Haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. İkinci yarı özellikle 55 dakikalık bölüm sürekli rakip sahasında oynandı. Oyuncularımı kutluyorum inanılmaz mücadele ettiler" diye konuştu.

"Oyuncularım bu şampiyonluğu hak ediyorlar"

Son dakikalarda da olsa şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarına işaret eden Gökhan Kaynak, "Önemli olan kazanmaktı. Bugün de uzatma dakikalarında golü bularak galibiyete ulaştık. Oyuncularım 90 dakika değil hakem düdüğü çalıncaya kadar mücadeleyi bırakmıyorlar. Sonuna kadar zorluyorlar. Sakatlanmadığı halde oyuncumu yorgunluktan ötürü değiştirmek zorunda kalıyorum. O kadar efor sarf ediyorlar hak ettiklerini almak için. Oyuncularım bu şampiyonluğu hak ediyorlar inşallah bu yolun sonunda şampiyon olacağız. Futbol yatarak oynanan bir oyun değildir. Dünyaya bakıyorsun. En iyi oyuncuları en iyi ligleri en iyi antrenörlerin takımlarını izliyoruz. Ama hiç böyle şeyler görmüyorsunuz. Belki oralarda da alt liglerde oluyordur. Ama buna izin verenler hakemlerimiz, ben buna üzülüyorum. Burada yetkili sensin düdük elinde bütün yetki sende. Buna kimse bir şey yapamıyor ki. Yanlış da çalsan, sen çalıyorsun doğru da çalsan sen çalıyorsun" ifadelerini kullandı.

"Yatarak değil oynayarak kazanın"

Hakemlerin maçlarda çok önemli rol oynadıklarına dikkat çeken Kaynak, "Burada, böyle bir atmosferde böyle bir maça geliyorsun. Bir tarafta şampiyonluğa oynayan takım var. Diğer tarafta hiçbir iddiası olmayan, baraj maçı oynayacak takım var. Senin hiçbir iddian yok ama 90 dakika yerden kalkmıyorsun. Oyun oynayarak kazanın. Ama bakıyorsun öyle olmuyor. Hakemler de buna prim veriyorlar. Haftalardır böyle geliyoruz. Bu değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Bu ülkede bir şeylerin değişmesi için her şeyden önce kaliteli insan yetişmesi gerekiyor. Bizim sorunumuz temelde bu. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bu ülkede insanı düzeltirsek her şey güzel olur. Sonuçta burada hakemler bu işin belirleyicisi. Maalesef bizim elimiz kolumuz bağlı oluyor. Onlar eğer ki kendilerini düzeltip bunu değerlendirmezlerse yapacak bir şey yok. Türk futbolunda şu anda zaten geldiğimiz nokta belli. Milyarlarca lira borç olmuş. Bakıyorsun bir taraftan alt yapılar kan ağlıyor. Alt yapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz. Bunun nedenlerini araştırmak lazım. Ülkede futbolun içinde bulunan her şeyin gözden geçirilmesi lazım. Bunun en başında da hakemlerimiz. Zaten son gelinen nokta da ortada. Ülkemizde yabancı hakemler gelip maç yönetiyorlar. Ben buna çok üzülüyorum. Buna gerek yok ki. Ülkemizde çok kaliteli insanlar var. Biz bu ülkede 85 milyondan doğru maç yönetecek hakem çıkaramıyor muyuz? Biz kazandık mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı bir kez daha kutluyorum. Sonuna kadar hak ediyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.