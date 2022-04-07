Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak - Son Dakika
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Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak

07.04.2022 20:18

Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak Başkan Zolan'dan turizmcilere çağrı Denizli Kayak Merkezi'nde başladıkları sosyal tesis inşaatında sona geldiklerini belirten Başkan Osman Zolan, yeni tesisin 2022-2023 kayak sezonunda hizmet vereceğini müjdeledi.

Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak

Başkan Zolan'dan turizmcilere çağrı

DENİZLİ - Denizli Kayak Merkezi'nde başladıkları sosyal tesis inşaatında sona geldiklerini belirten Başkan Osman Zolan, yeni tesisin 2022-2023 kayak sezonunda hizmet vereceğini müjdeledi. Merkezde konaklama ile ilgili yoğun talep olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, yatırımcılara çağrıda bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale'nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi'nde geçen yıl başladıkları yeni sosyal tesis inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, tesisin 2022-2023 kayak sezonunda hizmete başlayacağını müjdeledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi geçen yıl, başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayak severleri ağırlayan Denizli Kayak Merkezi'nde artan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yeni bir sosyal tesis inşaatına başlamıştı. Bin 350 metrekare alanda yapımına başlanan yapının 4 kattan oluştuğu belirtilirken, yeni sosyal tesisin ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gelecek sezonda hizmet verecek tesiste incelemede bulundu.

Yol sorunu bitti sıra sosyal tesiste

Yaklaşık 2 yıl önce Denizli Kayak Merkezi'nin yol sorununu tamamen bitirdiklerini belirten Başkan Osman Zolan, tesisin yol kalitesiyle de dünya standartlarını yakaladığını söyledi. Yol sorununun çözülmesinin ardından merkezin sosyal tesis ihtiyacı için yeni bir projeye başladıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Geçen yaz tesisimizin inşaatına başladık. İnşaat hızlı bir şekilde devam ederken, maşallah kış erken geldi. Soğukların ve kar yağışının hızlı ve yoğun bir şekilde gelmesi ile inşaatımızı tamamlayamadı" ifadelerini kullandı. Denizli Kayak Merkezi'nde yapacakları çalışmaların her geçen yıl artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Burada otelle ilgili alanlar belirlenmiş durumda ve konaklama konusunda yoğun bir talep söz konusu. Biz yatırımcı bekliyoruz. Yatırımcılarımızı harekete geçirirsek otel yapımını da sağlamış olacağız. Otel için yatırım gelmezse de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu ihtiyacı karşılayacağız" dedi.

Ege'nin en büyük kayak merkezi

Bu yıl kayak sezonunu kapatan Denizli Kayak Merkezi, kent merkezine 75 km uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Dünya standartlarında hizmet veren tesiste toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist yer alıyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı ve pistleri barındıran tesiste saate 2 bin 500 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant hizmet veriyor. Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve Alplere özgü kar kalitesi ile kayak ve snowboard yapmak için büyük avantaj sağlıyor.

Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak
Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak
Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Kayak Merkezi gelecek sezonu yeni yüzüyle karşılayacak - Son Dakika


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