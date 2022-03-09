Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor - Son Dakika
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Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor

09.03.2022 14:21

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyorDENİZLİ Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Denizli Kayak Merkezi'nde, baharın başlaması ve hava sıcaklığının mevsim normallerin üstünde seyretmesi rağmen geçtiğimiz hafta etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 172...

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor

DENİZLİ Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Denizli Kayak Merkezi'nde, baharın başlaması ve hava sıcaklığının mevsim normallerin üstünde seyretmesi rağmen geçtiğimiz hafta etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 172 santimetre olarak ölçüldü.

Denizli'nin önemli kayak merkezinde kış yüzünü bahara bırakırken kar kalınlığı ise birçok ile göre fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Son günlerde kentte mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bir yandan baharın gelmesini isteyenleri sevindirirken diğer yandan karın tadını çıkartamayan kayak sevenlerine fırsat oldu. Ülke genelinde son günlerde azalan soğuk hava yerini güneşli güne bırakıyor. Geçtiğimiz hafta Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 iken, bu hafta açıklanan verilerde baharın başlamasına rağmen 172 santimetre olarak ölçüldü. Artan sıcak hava ile birlikte birçok yüksek noktalardaki karlar erimeye başladı. Birçok ilde bulunan kayak merkezlerinde karlar erirken Denizli Kayak Merkezi'nde karın azalmasına rağmen en çok kar kalınlığının ölçüldüğü zirvede 4. sırada yer aldı.

Kar kalınlığının en yüksek olduğu iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bulunan kayak merkezlerindeki kar kalınlığı verilerini açıkladı. Paylaşılan verilerde kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 250, Hakkari Kayak Merkezi 184, Isparta/Davraz Kayak Merkezi 180, Denizli Kayak Merkezi170, Yenişarbademli/Dedegöl Tepesi 157, Uludağ Kayak Merkezi 155, Kartepe Kayak Merkezi 154, Palandöken Kayak Merkezi 150, Tunceli Ovacık Kayak Merkezi 150, Suşehri/Geminbeli Geçidi 141, Yıldızdağı Kayak Merkezi 135, Erciyes Kayak Merkezi 130, Ergan Kayak Merkezi 129, Ilgaz Dağı 127, Dulkadiroğlu/Yedi Kuyular Kayak Merkezi 111, Sarıkamış Kayak Merkezi 105, Amasya/Ormanözü Köyü 103, Uludağ Teleferik 102, Ilgaz Kayak Merkezi 10, Denizli Kayak Merkezi'nde 172 santimetre olarak yer aldı.

Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor
Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor
Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı zirvedeki yerini koruyor - Son Dakika


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