Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kadın Çalışma Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi

Yerel

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadın çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi bugün mutluysa kadınlarımız sayesinde mutlu" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki kadın çalışma arkadaşları ile bir araya geldi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, kadın birim müdürleri ve kadın personel katıldı. Kadın çalışanların günlerini tebrik eden Başkan Doğan, bu günün bir mücadele günü olduğunu belirtti.

"Göreve geldiğim günden itibaren kadınlar her zaman ilk önceliğim oldu"

Kadınların her zaman fedakar ve emektar olduğunu belirten Doğan, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlamak Merkezefendi Belediyemizde bir gelenek haline geldi. Bir kadın Belediye Başkanı olarak hem ilçemizde hemde belediyedeki çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim için kadın istihdamı çok önemli. Göreve geldiğim günden itibaren kadınlar her zaman ilk önceliğim oldu. Buradaki bütün kadın arkadaşlarımız emekçi. Dünyayı daha da güzel hale getirmek için her gün emek veriyorsunuz. Kadının elinin değdiği yer güzelleşir. Merkezefendi bugün mutluysa kadınlarımız sayesinde mutlu. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler her zaman kadınlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ