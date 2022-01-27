Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor - Son Dakika

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SUYU ARITACAK

Denizli'nin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözülmesinde büyük öneme sahip Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde sona gelindi. Akbaş Barajı'ndan gelen suyu vatandaşların kullanımına sunacak tesisin günlük 100 bin metreküp suyu arıtacağını kaydeden Başkan Zolan, içme suyu konusunda Denizli'nin geleceğe daha güvenle bakacağını söyledi.

TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Denizli'nin Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'ndan kent merkezine kadar hayata geçirilen içme suyu isale hattı projesi tamamlanırken, buradan gelecek suyun arıtılması için yapılan Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi inşasında da sona gelindi.

Bir dönem rüya gibi görülen dev projenin tamamlanma aşamasına gelmesi kentte büyük sevinç oluşturdu. Akbaş Barajı'ndan gelecek suyun Denizli merkezde kullanılması için toplamda 67 kilometrelik içme suyu iletim hattı döşenirken, tesisin kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözeceği belirtildi. Akbaş Barajı ve Pınarbaşı'ndan 1100'lük çelik boru ile gelen suyu vatandaşların kullanımına sunacak tesiste test çalışmaları da başladı.

GÜNLÜK SU ANALİZLERİ YAPILACAK

DENİZLİ'NİN GELECEĞİNE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ