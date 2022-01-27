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Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor - Son Dakika

Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor

27.01.2022 20:39
Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor

Denizli'nin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözülmesinde büyük öneme sahip Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde sona gelindi. Denizli, 2050'ye kadar içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak.

GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SUYU ARITACAK

Denizli'nin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözülmesinde büyük öneme sahip Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde sona gelindi. Akbaş Barajı'ndan gelen suyu vatandaşların kullanımına sunacak tesisin günlük 100 bin metreküp suyu arıtacağını kaydeden Başkan Zolan, içme suyu konusunda Denizli'nin geleceğe daha güvenle bakacağını söyledi.

Denizli'nin Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'ndan kent merkezine kadar hayata geçirilen içme suyu isale hattı projesi tamamlanırken, buradan gelecek suyun arıtılması için yapılan Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi inşasında da sona gelindi.

TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir dönem rüya gibi görülen dev projenin tamamlanma aşamasına gelmesi kentte büyük sevinç oluşturdu. Akbaş Barajı'ndan gelecek suyun Denizli merkezde kullanılması için toplamda 67 kilometrelik içme suyu iletim hattı döşenirken, tesisin kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözeceği belirtildi. Akbaş Barajı ve Pınarbaşı'ndan 1100'lük çelik boru ile gelen suyu vatandaşların kullanımına sunacak tesiste test çalışmaları da başladı.

Günlük 100 bin metreküp su arıtılacak.
Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor

GÜNLÜK SU ANALİZLERİ YAPILACAK

Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kısa süre sonra hizmete girmesinin ardından günlük 100 bin metreküp suyu arıtacağı belirtildi. Burada ham sudaki kirletici parametrelerin giderimine yönelik olarak fiziksel ve kimyasal arıtma esasına dayalı konvansiyonel arıtma yapılacağı kaydedilirken tesisin havalandırma, ön ozon temas tankı, hızlı ve yavaş karıştırıcı, idari bina, kimya binası gibi 26 farklı yapıdan oluştuğu kaydedildi. Tesiste kullanılacak klorun ise yine burada bulunan ve tuzdan klor üretebilen klor jeneratörleri vasıtası ile sağlanacağı belirtildi. İdari bina içerisinde konumlandırılan biyoloji ve kimya laboratuvarlarında ise günlük ham su analizlerinin yapılacağı ifade edildi.
Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor

DENİZLİ'NİN GELECEĞİNE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede sona gelindiğini müjdeledi. Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesinin 100 bin metreküp olacağını ve tesise saniyede 1100 litre su geleceğini kaydeden Başkan Zolan, projenin Denizli'nin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu kaydetti. Son yıllarda yaşanan kuraklık ile birlikte içme suyunun çok daha önemli bir noktaya geldiğini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Denizli'nin geleceği öngörülerek, uzun yıllar önce planlan projede sona yaklaşıldı. Çalışmalar bittiğinde inşallah şehir merkezimizde içme suyu ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" dedi.
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Son Dakika Yerel Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor - Son Dakika


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