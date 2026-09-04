Denizli'nin Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Çanakkale'deki ezan yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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Denizli'nin Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Çanakkale'deki ezan yarışmasında birinci oldu

Denizli\'nin Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Çanakkale\'deki ezan yarışmasında birinci oldu
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Denizli Delikliçınar Yeni Cami Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Çanakkale'de düzenlenen Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde birinciliği kazandı. Hicaz makamıyla okuduğu ezanla büyük beğeni toplayan Tosun, kente gurur yaşattı.

Denizli Yeni Cami Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde birinci oldu. Tosun'un okuduğu ezan büyük beğeni topladı.

Denizli'den katıldığı yarışmada Türkiye birinciliğine uzanan Turan Tosun, kente önemli bir gurur yaşattı. Delikliçınar Yeni Cami'de Müezzin Kayyımı olarak görev yapan Tosun, Çanakkale'de gerçekleştirilen Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen finalistleri geride bırakarak birinciliği elde etti.

Hicaz makamıyla Türkiye birinciliğine ulaştı

2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye finali, Çanakkale'deki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisinde yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden 10 din görevlisinin katıldığı finalde yarışmacılar jüri karşısında ezan okudu. Değerlendirme sonunda Denizli temsilcisi Turan Tosun Türkiye birincisi olurken, Gaziantep temsilcisi ikinci, Erzurum temsilcisi ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi Turan Tosun yarışmada Hicaz makamını tercih etti. Birinciliğin ardından yaptığı açıklamada bu makamı duyguların daha belirgin ifade edilebildiğini düşündüğü için seçtiğini söyledi. Yarışmanın ardından mutluluğunu paylaşan Tosun, Türkiye birinciliğinin uzun yıllardır içinde kalan bir hedef olduğunu belirtti. Finale katılan bütün din görevlilerini tebrik eden Tosun, ezanın yalnızca musiki açısından değil, taşıdığı manevi anlamla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birincilik sonrası ezanı yeniden okudu

Türkiye finalinin sonuçlarının açıklanmasının ardından Turan Tosun'a ödülü protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Denizlili Tosun daha sonra yarışmanın gerçekleştirildiği 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisinde ikindi ezanını okudu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'nin Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Çanakkale'deki ezan yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

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