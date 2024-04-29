Denizli'nin Tavas İlçesinde Yağmur Duası ve Keşkek Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'nin Tavas İlçesinde Yağmur Duası ve Keşkek Hayrı Düzenlendi

Denizli\'nin Tavas İlçesinde Yağmur Duası ve Keşkek Hayrı Düzenlendi

Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde geleneksel yağmur duası ve keşkek hayrı düzenlendi. Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın da vatandaşlarla birlikte keşkek dövdüğü etkinlikte 10 kazan keşke dağıtıldı.

29.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde geleneksel yağmur duası ve keşkek hayrı düzenlendi. Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın da vatandaşlarla birlikte keşkek dövdüğü etkinlikte 10 kazan keşke dağıtıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular Mahallesinde yağmur duası ve keşke hayrı yapıldı. Her yıl bahar ayında gerçekleştirilen ve uzun yıllardır devam eden etkinlik bu sene de unutulmadı. Sofu Dede Türbesi'nin bulunduğu harman yerinde gerçekleştirilen yağmur duasında 10 kazan keşke hazırlandı.

Etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katılırken, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci ve beraberindeki heyet katılım sağladı ve halkla bir araya geldi. Vatandaşlarla birlikte keşkek kazanını karıştıran ve kaşık sallayan Başkan Tatık, mahallelinin sorunlarını da dinledi.

Yağmur duası ve keşke hayrı için kesilen kurbanlar, kurulan kazanlarda sabahın erken saatlerinde pişirilirken, mahalle halkıda imece usulü etkinliğe katkıda bulundu. Kazanlardaki keşkekler gün boyu davetlilere ikram edilirken, eller semaya yağmur duası için kalktı.

Yağmur duası ve keşke hayrının uzun yıllardır yapıldığını ifade eden Sofular Mahalle Muhtarı Sunay Sulakcı, "Dinimizde gelenek ve göreneklerimizde yağmur duası var. Bugün burada kıldığımız namazlar ve dualarımız inşallah kabul olur. Mahalle halkı olarak hep birlikte yağmur duasını gerçekleştirdik. Tavas Belediye Başkanımız Kadir Tatık ve komşu köylerimizden de çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bu bölge çiftçilikle geçimini sağlıyor. İnşallah dualarımız kabul olur. Allah'ım afetsiz şekilde yağmurunu versin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kadir Tatık, Denizli, Sofular, Tavas, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'nin Tavas İlçesinde Yağmur Duası ve Keşkek Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:23 Batman Petrolspor, Turgutluspor’u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig’e yükseldi Batman Petrolspor, Turgutluspor'u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:27:03. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'nin Tavas İlçesinde Yağmur Duası ve Keşkek Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement