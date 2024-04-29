Denizli\'nin Tavas İlçesinde Yağmur Duası ve Keşkek Hayrı Düzenlendi

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Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde geleneksel yağmur duası ve keşkek hayrı düzenlendi. Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın da vatandaşlarla birlikte keşkek dövdüğü etkinlikte 10 kazan keşke dağıtıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Sofular Mahallesinde yağmur duası ve keşke hayrı yapıldı. Her yıl bahar ayında gerçekleştirilen ve uzun yıllardır devam eden etkinlik bu sene de unutulmadı. Sofu Dede Türbesi'nin bulunduğu harman yerinde gerçekleştirilen yağmur duasında 10 kazan keşke hazırlandı.

Etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katılırken, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci ve beraberindeki heyet katılım sağladı ve halkla bir araya geldi. Vatandaşlarla birlikte keşkek kazanını karıştıran ve kaşık sallayan Başkan Tatık, mahallelinin sorunlarını da dinledi.

Yağmur duası ve keşke hayrı için kesilen kurbanlar, kurulan kazanlarda sabahın erken saatlerinde pişirilirken, mahalle halkıda imece usulü etkinliğe katkıda bulundu. Kazanlardaki keşkekler gün boyu davetlilere ikram edilirken, eller semaya yağmur duası için kalktı.

Yağmur duası ve keşke hayrının uzun yıllardır yapıldığını ifade eden Sofular Mahalle Muhtarı Sunay Sulakcı, "Dinimizde gelenek ve göreneklerimizde yağmur duası var. Bugün burada kıldığımız namazlar ve dualarımız inşallah kabul olur. Mahalle halkı olarak hep birlikte yağmur duasını gerçekleştirdik. Tavas Belediye Başkanımız Kadir Tatık ve komşu köylerimizden de çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bu bölge çiftçilikle geçimini sağlıyor. İnşallah dualarımız kabul olur. Allah'ım afetsiz şekilde yağmurunu versin" dedi. - DENİZLİ