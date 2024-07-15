Denizli Protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Şehitleri Anma Programı Düzenledi

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Denizli protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitleri mezarları başında andı.

FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Darbe girişiminin ardından ilen edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de anma programı düzenledi.

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, il protokolü tarafından Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe ziyaret gerçekleştirildi. Protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakarak, hep birlikte dualar edildi. - DENİZLİ