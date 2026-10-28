Denizli Valisi Köşger, 29 Ekim'de Cumhuriyet'i milli birliğin güvencesi saydı - Son Dakika
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Denizli Valisi Köşger, 29 Ekim'de Cumhuriyet'i milli birliğin güvencesi saydı

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Denizli Valisi Köşger, 29 Ekim\'de Cumhuriyet\'i milli birliğin güvencesi saydı
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Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in milli birlik, bağımsızlık ve ortak geleceğin en güçlü teminatı olduğunu belirtti. Köşger, Cumhuriyet'i gelecek nesillere güçlü aktarma sorumluluğunu vurguladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim mesajında; "Cumhuriyetimiz; milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatıdır" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Türk milletinin 103 yıllık bir gururun gururunu yaşadığını ifade eden Vali Köşger, mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz milletimizin ortak iradesi ve eşsiz fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz; milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Birliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde emanet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. 29 Ekim 1923, milletimizin azim ve kararlılıkla yazdığı istiklal destanının Cumhuriyetle taçlandığı, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyetimiz, köklü devlet geleneğimizin ve milletimizin yeniden dirilişinin en anlamlı eseridir. Cumhuriyetimiz, ecdadımızdan devraldığımız en kıymetli miras, geleceğimizi aydınlatan en güçlü rehberdir. Milletimizin ortak iradesiyle hayat bulan bu büyük kazanım, nesiller boyunca birlik ve beraberliğimizin temel dayanağı olmuştur. Cumhuriyetimizin temsil ettiği bağımsızlık ve adalet anlayışıyla devletimiz, dün olduğu gibi bugün de mazlumların yanında, zulmün karşısında durmaya; başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında mağduriyet yaşayan milletler için umut olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılı, tarihi birikimimizi ve milli irademizi geleceğin hedefleriyle buluşturduğumuz yeni bir dönemin başlangıcıdır" diyen Vali Köşger, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda devletimizin gücünü, milletimizin refahını ve ülkemizin uluslararası alandaki konumunu daha da ileriye taşımak; milli birlik ve beraberliğimizi daim kılmak temel sorumluluğumuzdur. İstiklal Harbi'nden devraldığımız bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak suretiyle Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve ortak hedefleri etrafında kenetlenmesiyle Türkiye Yüzyılı, ülkemizin tarihi birikimini büyük başarılara dönüştürdüğü bir dönem olacaktır. Malazgirt'te Anadolu'yu ebedi yurdumuz kılan, İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatan, Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, 15 Temmuz'da ise milli iradesini canı pahasına koruyan aziz milletimiz, tarih boyunca birlik ve beraberliğinden aldığı güçle geleceğine yön vermiştir. Ecdadımızdan devraldığımız bu şanlı mirası korumak, devletimizin bekasını ve milletimizin huzurunu güvence altına almak, milli birlik ve beraberliğimizi her daim diri tutarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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