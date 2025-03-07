Denizli Valisi\'nden Kadınlar Günü Kutlaması

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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Coşkun, " Çocuklarımızın ilk öğretmeni ve yarınlarımızı inşa edecek sağlıklı nesillerimizin güvencesi olan, fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Denizli Vali Ömer Faruk Coşkun yayımladığı mesajında, "Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temeli olan, hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Toplumun temeli aile, ailenin temeli ise kadındır. Kadınlar eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla, Türk Milleti'nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri de, gelecek nesillerimizin inşası adına son derece önemlidir.

Bu vesileyle, çocuklarımızın ilk öğretmeni ve yarınlarımızı inşa edecek sağlıklı nesillerimizin güvencesi olan, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ