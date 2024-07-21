Denizlili İş Adamı Yasin Tokat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Denizlili İş Adamı Yasin Tokat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil için gittiği Kuşadası'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Güney ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

21.07.2024 23:33
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Denizlili iş adamı Yasin Tokat son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Denizlili iş adamı tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdiği ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yasin Tokat son yolculuğuna uğurlandı.

Denizlili iş adamı Yasin Tokat'ın, Güney ilçesinin Çarşı Merkez Camii'de kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Kasapoğlu, Buldan ve Güney kaymakamı, Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ile iş dünyasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı. Tokat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Güney Yellice Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizlili İş Adamı Yasin Tokat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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