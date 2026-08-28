Denizolgun'un Çiftliği Havadan Görüntülendi
Eski Bakan Denizolgun'un Beykoz'daki çiftliği, havadan detaylı olarak dron ile görüntülendi.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik havadan detaylı olarak görüntülendi.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un hayatını kaybettiği Beykoz'daki çiftlik yeniden görüntülendi. Yoğun ağaçlık alan içerisinde yer alan çiftlik, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yoğun ağaçlık alan içerisinde bulunan çiftlik detaylı şekilde yer aldı. Çiftliğin havadan görüntüsü, alanın genel yapısını gözler önüne serdi.
Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik, son dönemde yaşanan gelişmeler ve Denizolgun için feth-i kabir işlemiyle birlikte ölümünün şüpheli bulunmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Denizolgun'un Çiftliği Havadan Görüntülendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?