Denizolgun\'un Mezarı Açılıyor

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki feth-i kabri öncesi, mezarlık çevresinde çok sayıda cemaat üyesi ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle feth-i kabir kararı verildi. Verilen karara göre bugün, Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Denizolgun'un feth-i kabir işlemi öncesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki hareketlilik ise dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda cemaat üyesi ve polis ekibinin, mezarlık çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri alarak bekledikleri görüldü.