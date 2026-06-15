Deprem sürecinin fedakar muhtarı vefat etti

Osmaniye'de, 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nin 4 dönemdir muhtarlığını yapan Tarık Sesli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye Cebelibereket Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli (52), tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nin muhtarı olan Tarık Sesli, deprem sürecinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanmıştı.

Osmaniye Belediye Hizmet Binası önünde 4 dönem muhtarlık yapan Sesli için tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda helallik alındı ve dualar edildi.

Deprem döneminde muhtarımla omuz omuza çalıştık diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Muhtarımız, Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli. Tecrübeli bir arkadaşımızdı. Kendisi dördüncü dönem muhtarlığını yapıyordu. Gerçekten biz de iki yılı aşkın süredir kendisiyle omuz omuza çalışıyorduk. Fedakar bir arkadaşımızdı ve muhtarlarımız arasında köprü kuran bir isimdi" dedi.

Bugün ölümün ibreti bizleri burada buluşturdu diyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Yüce Mevla'nın her zaman ifade ettiği gibi ölüm bir kavuşmadır, ölüm bir vuslattır. Muhtarımız da Yaradan'ına, Rabbimize kavuştu. Hepimizin de kavuşacağı gibi her nefis ölümü tadacaktır. Bugün ölümün ibreti bizleri burada buluşturdu. Muhtar, mahallesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılanmasında, halkın sesi olma noktasında önemli bir köprüdür. Devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören, halkın sesini ilgili makamlara ulaştıran önemli bir görev üstlenmektedir" diye konuştu.

Törene, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, ailesi ve muhtarlar katıldı. - OSMANİYE