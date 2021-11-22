Üye Girişi
Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar - Son Dakika

Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar

22.11.2021 16:18
Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, Vali Okay Memiş öncülüğünde Köprüköy'de meydana gelen depremin ardından gönüllük faaliyetlerine katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, Vali Okay Memiş öncülüğünde Köprüköy'de meydana gelen depremin ardından gönüllük faaliyetlerine katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde İl Protokolü Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremin ardından deprem bölgesini ziyaret ederken, Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler de, ilçedeki Çullu, Topçu ve Dua Tepe mahallerinde gönüllük faaliyetlerine katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Valimiz Okay Memiş öncülüğünde deprem bölgesinde gönüllük faaliyetlerine katıldık. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte depremzede vatandaşlar ve çocuklar ile yakından ilgilendik" dedi. - ERZURUM

Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar
Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar
Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar
Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar
Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar

Okay Memiş, Köprüköy, Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi 16:13 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru 16:06 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" Muhalefetin erken seçim çağrısına AK Parti'den çok net yanıt: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak 13:43 Muhalefetin erken seçim çağrısına AK Parti'den çok net yanıt: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak
AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
16:01 Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı         
16:20
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar         
16:07
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement