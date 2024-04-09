Deprem bölgesinde mezarlıklarda hüzünlü bayram ziyareti

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Hatay'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi deprem mezarlığını ziyaret ederek yakınlarının mezarı başında gözyaşı içerisinde dua ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da depremde ölen vatandaşlar defnetmek için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı oluşturuldu. Ramazan Bayramı öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Deprem Şehitliği'ne gelerek dua ettiler. Vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadılar.

Depremde evladını kaybettiğini belirten Abdullah Ünal, "Depremde 16 yaşındaki oğlumu kaybettim. Acımız büyük, unutamıyoruz. Yarın bayram ama kutlayamıyoruz, bayramımızı mezarlıkta kutluyoruz

Oğlumuz, beraber bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Acımız hiç bitmeyecek" dedi.

Beraber çalıştığı mesai arkadaşının mezarı başında dua eden Musatafa Köleoğlu, "Beraber çalıştığım bir doktorumuzu ailesiyle birlikte depremde kaybettik. Onu ziyarete geldik. Aramızdan ayrılalı 14 ay oldu ama bir türlü unutamadık. Acımız hale taze. Bu acılar nasıl geçecek bilemiyoruz. Rabbim kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - HATAY