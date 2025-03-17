Deprem Bölgesindeki Akademisyenlere Ödenek Talebi

(ELAZIĞ) - Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Prof. Dr. Vahdet Özkoçak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan öğretim elemanlarının geliştirme ödeneğinin 18 ay süreyle yüzde 250 olarak belirlenmesi uygulamasının, depremden etkilenen diğer illerdeki akademisyenler için de geçerli olmasını istedi.

Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Prof. Dr. Vahdet Özkoçak, yaptığı açıklamada, 11 yıl önce yapılan akademik zamlarla, hakimler ve profesörlerin maaşları eşitlenmişken, son üç yıldır maaşlar arasındaki makasın açıldığını ifade etti.

Deprem bölgesindeki 3 ilde öğretim elemanlarına ödenek desteği verilmesini öngören kararnamenin 14 Mart'ta çıkarıldığını ifade eden Özkoçak, kararname ile deprem bölgelerinden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranının yüzde 250 olarak uygulanacağını belirtti.

Özkoçak, şunları söyledi:

"Yalnızca 3 ilimizin kapsama alınması, bazı akademisyenlerimizi ve üniversitelerde birlikte çalıştığımız idari personelimizi üzmüştür. Öncelikle şunu unutmamak gerekir ki; büyük Anadolu depreminin yaralarını sararken devletimiz akademisyenlerimizin, eğitimcilerimizin ve aynı zamanda bizlerle birlikte çalışan personellerin özlük haklarını iyileştirme konusunda bazı adımları atmıştır. Bilindiği üzere 11 yıl önce akademik zam ile gelen ve makasın kapandığı emsallerimiz olan hakimler ile bizlerin maaşlarının, profesörlerin maaşlarının tamamının eşitlendiği bir durum söz konusu iken son 3 yıldır akademisyenlerimiz bu makasın tekrar açıldığını görmekte."

Vahdet Özkoçak, kararnamenin yeniden ele alınmasını, düzenlenmesini ve revize edilmesini istediklerini belirterek, "Yüksek Öğretim Kurulu bu konuyla ilgili çalışmalarını başlatmıştır. İnşallah Yüksek Öğretim Kurulu'nun ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerinin ve ilgili bakanlıkların ele alacağı bu konularla akademisyenlerimizin özlük haklarının iyileştirilme hususu tekrar gündeme gelecektir" değerlendirmesini yaptı.