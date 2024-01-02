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Depremde ailesini kaybeden kadın hayat mücadelesine devam ediyor - Son Dakika
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Depremde ailesini kaybeden kadın hayat mücadelesine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, anne ve babasını kaybeden Gamze Bilginer Doğan, tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesine devam ettiğini söyledi. Deprem günü evde olan Doğan, bir kızının depremde hayatını kaybettiğini belirtti. Diğer kızı ve eşiyle birlikte psikolojik olarak zor günler geçiren Doğan, ailesinin kaybının ardından işini bırakmak zorunda kaldığını ifade etti. Şu anda büyük bir boşlukta olduğunu ve yalnızlık hissettiğini dile getiren Doğan, hayat mücadelesine devam ettiğini vurguladı.

Depremde ailesini kaybeden kadın hayat mücadelesine devam ediyor
02.01.2024 - 09:39,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, anne ve babasını kaybeden kadın, tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 29 yaşındaki Gamze Bilginer Doğan, depremi kendi evinde yaşadı. Deprem günü kocasının Hatay'da bulunduğunu söyleyen depremzede kadın, iki kızının olduğunu, bir kızının da depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem günü iki kızının annesinin evinde olduğunu, gece geç saatlerde babasının kızı Işıl'ı eve getirdiğini söyledi. Depremde diğer kızı 9 yaşındaki Ece, annesi Fatma (55) ve babası Bekir Bilginer'in de (65) Ebrar Sitesi'ndeki evlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden depremzede kadın, tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Deprem gününü ve sonrasını anlatan Gamze Bilginer Doğan, şöyle konuştu:

"Ben depremde annem, babam ve kızım Ece'yi kaybettim. Ailem 15 yıldır Ebrar Sitesi'nde yaşıyordu. O gece ertesi gün okullar tatil olduğu için annem çocukları almıştı. Orada kalacaklardı o gece depreme orada yakalandılar. Küçük kızım Işıl da oradaydı ve canı sıkıldığı için uyuyamıyor ve ödevlerini bitiremediğini söyleyip eve gelmek istiyor. Babam da Işıl'ı gece 01.00'da eve getirmişti. Annemi aradım Ece neden gelmedi diye, annem de 'o uyuyor' dedi."

Depremin ardından koşa koşa babasının evine geldiklerini söyleyen Doğan, "Mesafe çok kısaydı zaten ben yolda tahmin ettim, yıkılmış olduğunu geldim gördüm. Tanımakta çok zorlandım. Sonra bulduk seslerini duyamadım. Onlar da beni duyamadı. Ulaşamadık bir şekilde. Depremden sonra Işıl ben ve eşim psikolojik anlamda çöktük ben işi bırakmak zorunda kaldım. Can kayıplarımız ve mağduriyetlerimiz devam ediyor. Ece 9 yaşındaydı, Işıl 8 yaşında. Işıl şu anda çok büyük bir boşlukta. Çok zorlanıyor ve içine kapanık kız oldu benimle konuşmuyor. Konuşurken burnu kanıyor. Yalnızlık hissediyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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