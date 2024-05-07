Depremde annesini kaybeden çocuğun hayali gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Depremde annesini kaybeden çocuğun hayali gerçekleşti

Depremde annesini kaybeden çocuğun hayali gerçekleşti

Hatay'da depremde annesini kaybeden 8 yaşındaki Kerim'in annesinin mezarını akülü arabasıyla ziyaret etme hayali, sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul tarafından gerçekleştirildi. Kerim'in annesinin mezarı başında dua okuyup çiçekleri sulaması yürekleri dağladı.

07.05.2024 09:16
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Hatay'da depremin ilk günlerinde enkaz altındaki vatandaşları yaşatmak amacıyla görev alan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, depremde annesini kaybeden Kerim'in annesinin mezarına akülü arabayla gitme hayalini gerçekleştirdi. Asrın felaketinde vefat eden annesinin mezarını akülü arabasıyla ziyaret eden 8 yaşındaki Kerim'in davranışı yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce insan hayatını kaybetti. İnsanların yıllardır yaşadıkları evler, deprem sonrası mezarları olmuştu. Depreme Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yakalanan 8 yaşındaki Kerim Sarıgül'ün 40 yaşındaki annesi Aslı Sarıgül de asrın felaketinde hayatını kaybetti. Depremde annesini kaybeden Kerim, doğum gününde okula ziyarete gelen sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul'la tanıştı. Sağlıkçı Ertuğrul, akülü arabayla annesinin mezarına gitmek isteyen Kerim'in hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Kerim'in hayalini gerçekleştirmek isteyen Erduğrul, istediği akülü arabayı Kerim'e hediye etti. Hayalini gerçekleştiren afetzede Kerim'e mezarlık ziyaretinde sağlıkçı Ertuğrul da eşlik etti. Yürekleri dağlayan ziyarette Kerim, annesinin mezarı başında dua okuduktan sonra çiçekleri suladı. 8 yaşındaki Kerim'e akülü arabayı almasını sağlayan Havva Aydanur Ertuğrul, Kerim'in hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu ve gururunu buruk yaşadı.

"Akülü arabayla annemin mezarına geldim ve çok mutluyum"

Akülü arabasıyla annesinin mezarını ziyaret eden afetzede Kerim, "Depremden sonra evimiz ve okul yıkılmıştı. Ben buraya bahçemize geldim. Buradaki okula yazdırıldım. Havva abla, doğum günümde okulumuza pasta getirdi. O zamanda arkadaşlarıma benim doğum günüm olduğunu söyledim. Havva abla elinde pastayla gelince arkadaşlarım Kerim'e mi getirdiniz dediler. Havva ablam evet dedi. O zaman tanıştık. Bana ev yaptı. Hayalimi gerçekleştirdi. Akülü araba aldı. Akülü arabayla annemin mezarına geldim ve çok mutluyum" dedi.

"8 yaşındaki bir çocuk için annesinin mezarının başında bize ev yapılıyor demesi kolay bir şey değil"

8 yaşındaki afetzede Kerim'in hayalini gerçekleştiren sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, "Biz Kerim'le depremden sonra tanıştık. Depremde annesini kaybetti. Bizden bir istekte bulundular. Yaşadıkları konteynere ve çadıra fareler geliyordu. Zemin desteği verir misiniz dediler. Sahaya görmeye gittiğimizde ev yapmaya karar verdik. Kerim bizden akülü araba istedi. Akülü arabayla annesinin mezarına gitmek istiyordu. Biz evi yaparken akülü arabasını da aldık. Şimdi Kerim'in annesinin mezarının başındayız. 8 yaşındaki bir çocuk için annesinin mezarının başında bize ev yapılıyor demesi kolay bir şey değil. Akülü araba istemesi ve bizim bunu sağlamamız kolay değil. Dernek olarak Kerim ve diğer çocukların yanındayız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde annesini kaybeden çocuğun hayali gerçekleşti - Son Dakika

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