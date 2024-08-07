Depremde etkilenen genç kız itfaiyeci olmaya karar verdi - Son Dakika
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Yerel

Depremde etkilenen genç kız itfaiyeci olmaya karar verdi

Depremde etkilenen genç kız itfaiyeci olmaya karar verdi

Malatya'da yaşanan depremde evi hasar gören ve kurtarma çalışmalarını izleyen genç kız, itfaiyeci olmaya karar verdi. Başarılı bir öğrenci olan genç kız, staj eğitimi için Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başladı.

07.08.2024 10:39  Güncelleme: 10:44
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Asrın felaketi 6 Şubat depremine Malatya'da yakalanan Yağmur Duygu Dinç, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını görünce, "Ben de başkalarını kurtaracağım" diyerek itfaiyeci olmaya karar verdi. Derslerinde başarılı olan Yağmur, Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj eğitimi görmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Depreme Malatya'daki evinde yakalanan 19 yaşındaki Yağmur Duygu Dinç'in yaşadığı ev ağır hasar görürken, akrabalarının ve arkadaşlarının birçoğu enkaz altında kaldı. Yakınlarının enkazdan kurtarılma çalışmalarını izleyen Yağmur, "Ben de başkalarını kurtaracağım" diyerek itfaiyeci olmaya karar verdi. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü okumaya başlayan ve derslerinde başarılı olan Yağmur, Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj eğitimi görmeye başladı.

Depremin ardından bölgede yaşananları unutamadığını anlatan Yağmur, tüm personelin cansiperane mücadele ettiğini, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için itfaiye ekiplerinin mücadelesini görünce o an itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyledi.

İlk fırsatta sınavlara girip Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü okumaya başladığını belirten Yağmur, "Bir saniyenin bile insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu gördüm. Hayatım boyunca bu uğurda çalışıp mücadele etmek istiyorum. İtfaiyeciler o gün akrabalarımı, arkadaşlarımı enkazdan kurtardı ben de başkalarını kurtaracağım" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde etkilenen genç kız itfaiyeci olmaya karar verdi - Son Dakika

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