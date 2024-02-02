6 Şubat depreminde ağır hasar alan Gözde TV, çadır ve konteynerlerde yayın yapıyor

6 Şubat depreminde binası ağır hasar alan Gözde TV, yaklaşık bir yıldır çadır ve konteynerlerden yayın yapıyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gözde TV'nin 5 katlı binası da ağır hasar almıştı. Binanın hasar alması sonrası yayın, çadır ve konteynerde devam etti. Yaz ve kış mevsimindeki olumsuz hava şartlarına rağmen yayın hayatını çadır ve konteynerlerde sürdüren Gözde TV, yaklaşık bir yıldır zor şartlarda yayın yapıyor.
Oldukça zor zamanlardan geçtiklerini dile getiren Gözde TV Yöneticisi Burak Cansel, "6 Şubat depremiyle birlikte asrın felaketini yaşadık. 5 katlı binamız, plazamız ağır hasar aldı, orada yayın yaptığımız birçok aracımızı ve gerecimizi, kameralarımızı ve bilgisayarlarımızı maalesef depremde kaybettik. Kurtarabildiğimiz cihazlarımızın bir kısmını kurtardık ve sonra cihazlarımızı tamamlayarak şu bölgede konteynerlerde ve çadırlarda yayın yapmaya başladık. Yaklaşık bir yıldır burada yayın yapıyoruz" dedi.
Daha sonra konuşan TV çalışanlarından Yavuz Öztuncer, "6 Şubat depremiyle 5 katlı plazamız ağır hasar aldı. o günden bugüne yayın hayatımıza konteyner çadırlarda devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen Adıyaman için elimizden gelen haberciliği yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
TV çalışanlarından Gamze Çilcan ise "Maalesef asrın felaketinde 6 Şubat depreminde plazamız ağır hasar aldı. Ağır hasar aldıktan sonra çadır stüdyosu kurduk. ve çadır stüdyosunda, konteynerde haberlerimizi yapmaya başladık" diye konuştu. - ADIYAMAN
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