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Depremde hasar gören 534 yıllık camii ibadete açıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde depremde hasar gören tarihi Ağcabey Camii'nin restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından törenle ibadete açıldı.

Bahçe ilçesi Atatürk Meydanı'ndaki miladi 1489-1490 yılları içinde Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen camii, kitabesine göre de miladi 1809 yılında Ağcabey tarafından yenilenmişti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve ziyarete kapatılan cami Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarını başlatılan. Hasarlı kısımları onarılan, yıkılan minaresi, duvarları ve ahşap kısımları aslına uygun yapılan Ağcabey Camii Cuma Namazı ile ibadete açıldı.

Osmaniye'nin simgelerinden olan Ağcabey Cami'nin aslına uygun onarıldığını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Asrın felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hasar gören Ağcabey Cami'miz bugün itibariyle açılacak. Çok tarihi, çok kıymetli bir camimizin daha önce de defalarca Hemşerimiz, büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli Bey tarafından onarımı yapıldı. Ağcabey Camii'miz, Osmaniye'mizin simgelerinden bu camimizin de aslına uygun olarak onarılıp hizmete girmesi hepimiz açısından çok önemli oldu. Ben bu anlamda Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, Vakıflar Genel Müdürümüze kaymakamımıza, belediye başkanımıza destek olan bu inşaatının bir an evvel bitmesinde destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bahçe'miz bütün hizmetlerin en güzeline layık, güzel bir ilçemiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin dedeleri tarafından yaptırılan tarihin en güzel eserlerinden biri olan bu camimiz, Bahçe'mize çok yakışıyor ve ben de böyle bir açılışta böyle bir hizmette az da olsa bulunduğum için çok mutluyum bir kez daha bahçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışta konuşan Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hasar gören ve bölgenin en önemli Türk İslam eserlerinden bir olan Ağcabey Camii deprem sonrası ihalesi yapılan ilk restorasyon çalışması olmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği konusunda uzman bilim heyetinin öncülüğünde Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarının denetiminde en son teknoloji ve malzemeler kullanılarak 24 saat esasına göre ve iklim şartlarına rağmen çalışmak suretiyle restorasyon tamamlanmıştır. Ben protokol mensuplarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.