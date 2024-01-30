 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı. İş yeri yıkılan esnaf, prefabrikten yeni bir iş yeri yaparak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Depremde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı
30.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:23
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı.

Depremde iki katlı evi ve iş yeri tamamen yıkılan Demirciler Çarşısı esnafı 74 yaşındaki Mustafa Tanır, bütün eşyalarının hurdaya gittiğini ve tekrar iş yerini ayağa kaldırmak için çalıştığını söyledi. İş yeri yıkıldıktan sonra kendi çabalarıyla prefabrikten iş yeri yaptığını söyleyen Tanır, "Ben kamudan emekliyim. Emekli olduktan sonra Demirciler Çarşısı'nda işyeri açtım. Depremden dolayı iş yerim yıkıldı. Yıkıldıktan sonra burayı kendi çabalarımla prefabrik halinde iş yerine çevirdim. Makinelerimizi kurtarmaya çalıştım. İş yerimizi tekrardan ayağa kaldırmaya çalıştım. Şimdilik bu şekilde yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorum" dedi.

Kendi emeğiyle ahşaptan ürünler yaptığını anlatan Tanır, şöyle devam etti:

"Tabure, sandalye, fırın küreği yapıyorum. Vatandaş ahşap üzerine ne istiyorsa onları yapıp teslim ediyorum. Hayat bu şekilde devam ediyor. Benim iş yerim tamamen yıkıldı. Üzerinde iki katlı evim vardı o da yıkıldı beraberinde. Bütün eşyalarımız hurdaya gitti. Şimdi de yeniden toparlanmaya çalışıyorum. İş yerimizi tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyorum." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde iş yeri yıkılan ahşap ustası, kendi imkanlarıyla yeni iş yerini açarak ayakta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement