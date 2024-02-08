Depremde kaybettiği oğlunun adını yaşatmak için kafe açtı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen yıl meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde oğlu Umut Gençoğlu'nu kaybeden Esin Gençoğlu, yıkılan evinin olduğu arsaya oğlunun adını verdiği 'Umudum Kafe'yi açtı.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de büyük bir yıkım yaşandı. İlçenin yapı stokunun yüzde 90'u yıkıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Depremde büyük acı yaşayan Gençoğlu ailesinin 17 yaşındaki oğlu Umut Gençoğlu, yıkılan evin enkazı altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Depremden sonra yıkılan evinin olduğu arsaya yeni bir ev yapmayı düşünmeyen anne Esin Gençoğlu, oğlunun adını yaşatmak için farklı bir karar aldı. Anne Gençoğlu, arsaya oğlunun adını verdiği 'Umudum Kafe'yi açtı.
"Bu kafeyi açmaktaki amacım oğlumun adını yaşatmak"
Oğlunun adını her yerde duyurmak istediğini söyleyen Esin Gençoğlu, "Oğlumu depremde kaybettim. Bu kafeyi açmaktaki amacım oğlumun adını yaşatmak ve her yerde duyurmak. Oğlumun arkadaşlarının buraya gelmesini istiyorum. Çünkü onları öperken koklarken oğlumun kokusunu arıyorum onlarda" dedi.
"Anne bugün gülüyoruz yarın kesin ağlarız dedi"
Deprem gecesini anlatan Gençoğlu, "6 Şubat gecesi yan komşumda saat 03.00'a kadar oturduk. O gün sohbet muhabbet ettik oğlum çok gülüyordu. Bana anne bugün gülüyoruz yarın kesin ağlarız dedi. Bende kızdım böyle konuşma dedim. Sonra hadi eve gidelim yarın çalışıyorum oğlum dedim. Umut kız arkadaşıyla konuşuyordu. Saat 4.17'de uyandım hafif sallanıyorduk. Oğlum uyandı bana baktı. Sanki bana veda eder gibi baktı bana. Sonra bina yıkıldı ve ben kendimi caddede buldum. Evin çökmesi 7 saniye sürdü. O an nasıl o evden çıktım hala hatırlamıyorum. Deprem olmaya devam ediyordu. Durduğu esnada eve dönüp baktığımda yıkıldığını gördüm. Aklımda sadece oğlum vardı. Tek düşündüğüm oğlum Umut oldu. Enkazda annem, babam ve birçok yakınım olmasına rağmen benim tek düşüncem oğlumdu" ifadelerini kullandı.
"Adı gibi bana umut olsun istedim"
Oğlunun enkazdan sağ kurtulacağını umut ettiğini aktaran Gençoğlu, "2 gün sonra oğlumun cansız bedenine ulaştım. Umudum hep vardı. Adı gibi bana umut olsun istedim. Ama Umut'um artık toprağın altında" ifadelerine yer verdi.
"Binada vefat eden sayısı ise 103 kişiydi"
Yıkılan binada 103 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gençoğlu, "Bina 7 katlıydı. 28 daire vardı binada vefat eden sayısı ise 103 kişiydi. ve o gece beraber olduğumuz Medine ve Merve'de hayatını kaybetti" dedi.
"Umut'un hayali yurt dışına gitmekti"
Vefat eden oğlunun hayallerine de değinen Gençoğlu, "Umut'un hayali yurt dışına gitmekti. Yurtdışına gitmek istemesinin nedeni ise bana ev almak olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.
"Çünkü buranın her yerinde benim oğlum var"
Yıkılan evinin olduğu arsaya oğlunun adını yaşatmak için kafe açtığını vurgulayan Gençoğlu, "Benim oğlum burada büyüdü. O yüzden oğlumun adını bu alanda yaşatmak istiyorum. Çünkü buranın her yerinde benim oğlum var. Kahvemi içerken sanki oğlumun sesini duyuyorum burada" diye konuştu. - GAZİANTEP
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