Depremde kızlarını kaybeden annenin tek hayali

Yerel

Hatay'da enkazdan 16'ncı saatte kurtarılan ve 2 kızını depremde kaybeden annenin tek hayali, yaşama sebebi olan 8 yaşındaki kızının saçını tarayabilmek ve evladının ihtiyacını giderebilmek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce insan da uzvunu kaybetmiş ve yeni bir hayat mücadelesine başlamıştı. Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde depreme yakalanan 3 çocuk annesi Halime Nuray Bağrıaçık (23), 2 kızını enkaz altında kaybetti. Depremden 16 saat sonra enkazdan çıkarılan Bağrıaçık, enkazdan 5'inci günde çıkarılan 8 yaşındaki kızı İrem'e de 18 gün sonra kavuştu. Asrın felaketinde anne sol kolonu kaybederken, küçük İrem de sol bacağını kaybetti. Birlikte hayat mücadelesini yeni yuvaları olan konteynerlerinde sürdüren anne, geleceğe umutla bakabilmek için biyolojik kol istiyor.

"Ben depremden yaklaşık 16 saat sonra falan çıkarken kızım 5,5 gün sonra çıktı"

2 kızının depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiğini ifade eden afetzede anne Bağrıaçık, "3 tane kızım vardı. 6 Şubat depreminde ikisi enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Şu an en büyük kızım yanımda. Ben depremden yaklaşık 16 saat sonra falan çıkarken, kızım 5,5 gün sonra çıktı. Kızımla depremden 18 gün sonra buluştuk. Ben Isparta'daydım, kızım Adana'da tedavi görüyordu. Biraz kavuşmamız sıkıntılı bir durumdu. Oranın belediye başkanı sağ olsun o zaman kızımı getirdi bana, 18 gün sonra birbirimize kavuştuk. Ondan sonra da bir daha kopmadık" dedi.

"Tek hayalim kızımın saçını toparlayabilmek, üstünü değiştirebilmek"

Tek hayalinin evladının ihtiyaçlarını giderebilmek olduğunu söyleten Bağrıaçık, "Şu an tek bir hayalim var, kızıma daha iyi bakabilmek. Kızımın bakımını üstlenebilmek için ihtiyacım biyonik kol. Başka bir türlü hayalimiz kalmadı. Tek hayalim kızımın saçını toparlayabilmek, üstünü değiştirebilmem, bütün ihtiyaçlarını tek başıma görebilmem kimseye muhtaç olmadan yapabilmek istiyorum bunları. Kızımın sol ayağı ampute ve o şu an protez kullanıyor benim sol kolum kesildi kısmi felç olarak geçirdim. Çok büyük ayrılıklar geçirdik şu anda tamamen yürüyemiyorum. Fizik tedaviyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY