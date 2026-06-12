Yavuzeli Merkez Camii Cuma namazıyla ibadete açıldı

Depremde ağır hasar aldığı için yıkılan Yavuzeli Merkez Camii, yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. İlçenin simge yapılarından biri olan camide bugün ilk Cuma namazı kılındı.

Açılış programına Yavuzeli Kaymakamı Osman Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Kaya, İlçe Garnizon Komutan Vekili Teğmen Fethi Ahmet Ağırtaş, İl Müftü Yardımcısı Hasan Kiraz, İlçe Müftüsü Eyüp Aslan, İlçe Emniyet Amiri Aytaç Onel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Murat Teke, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilk Cuma namazında cami dolarken ilçe halkı yeniden ibadete açılan camide buluşmanın sevincini yaşadı. - GAZİANTEP