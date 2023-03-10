Depremden geriye fotoğraflar kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çalışmalar devam ederken enkazlarda depremzedelerden geriye kalan fotoğraflar ise görenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Depremin yıktığı illerde büyük oranda arama kurtarma faaliyetleri tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bu noktada enkazlardan çıkan depremzedelere ait fotoğraflar görenlere duygu dolu anlar yaşatarak yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 7 katlı Esençam Apartmanı enkazından çıkartılan fotoğraf ve albümler bir araya getirildi ve apartmanın yanında bulunan ağaca asıldı. Depremzedelerden geriye kalanların gözler önüne serildiği bu kareler, görenleri duygulandırdı. - KAHRAMANMARAŞ