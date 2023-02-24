Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından ilçe adeta hayalet şehre dönüştü. Yüzlerce bina yıkılırken, gerek ölümler gerekse de Elbistan'da yaşayanların ilçeyi terk etmesinden dolayı binlerce ev, iş yeri, konut ve toplu alanlar boş kaldı. Bunlardan biri de ilçedeki parklardı. Deprem öncesi çocuk sesleriyle yankılanan parklar, deprem sonrası sessizliğe büründü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Depremden sonra parklar çocuksuz kaldı - Son Dakika

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