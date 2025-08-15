Depremin 26. yılı Demokrasi Meydanı\'nda anılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıldönümünde anma programı düzenlenecek. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek program 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin 26. yıldönümünde anma programı düzenlenecek. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek program 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Programda deprem şehitleri için kuran tilaveti yapılacak, ilahiler okunacak, dualar edilecek. Büyük acıların yaşandığı 99 depreminin başladığı 03.02'ye kadar devam edecek anma programına tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. - SAKARYA