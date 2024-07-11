Depremin kameralara yansıyan korkunç yüzü - Son Dakika
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Yerel

Depremin kameralara yansıyan korkunç yüzü

Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tonlarca ağırlıktaki kamyonetin sallandığı, yolda çatlaklar oluştuğu ve tozların çıktığı görülüyor. Deprem anındaki korkunç ses ise adeta kulakları sağır edecek cinsten.

11.07.2024 20:32
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Depremin kameralara yansıyan korkunç yüzü...Tonlarca ağırlıktaki kamyonet böyle sallandı

Tonlarca ağırlıktaki kamyonet böyle sallandı, çatlayan yolda tozlar çıktı, korkunç ses duyuldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Ataköy mahallesi olan depremin korkusu kentte devam ederken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler adeta depremin korkunç yüzünü gösterdi. Deprem anında tonlarca ağırlıktaki kamyonetin yerinden oynadığı, yolda çatlamaların meydana geldiği ve bir anda tozların çıktığı görülüyor. Bu sırada aracın yanında uyuyan bir köpek ise yattığı yerden kalkarak panikle sağa sola bakıyor. Görüntülerde ayrıca deprem anındaki sesin adeta kulakları sağır edecek cinsten olduğu duyuluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin kameralara yansıyan korkunç yüzü - Son Dakika

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