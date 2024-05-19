Depremin Vurduğu Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da 19 Mayıs Coşkusu

Depremin Vurduğu Hatay\'da 19 Mayıs Coşkusu

Hatay'da depremin etkisiyle büyük yıkıma uğrayan ilde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ve neşeyle kutlandı. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte taekwando, güreş, jimnastik ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, birinci olan gençlere ödüllerini takdim etti.

19.05.2024 14:14
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Depremin vurduğu Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ve neşeyle kutlandı.

Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak itilaf devletlerinin işgallerine karşı Kurtuluş Savaş'ının başladığı bu günü Türk gençliğine armağan etmişti. Bu yıl 105'incisi kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı asrın felaketinde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, coşkuyla ve neşeyle kutlandı. Antakya ilçesinde bulunan Merkez Spor Salonu'nda yapılan programdan; taekwando, güreş, jimnastik ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Gösterilerin sonunda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, farklı kategorilerde birinci olan gençlere ödül takdim etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İl protokolü katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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