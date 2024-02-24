Depremin Vurduğu Hatay'da Beraat Kandili Gecesi Dualarla Geçti - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da Beraat Kandili Gecesi Dualarla Geçti

Depremin Vurduğu Hatay\'da Beraat Kandili Gecesi Dualarla Geçti

Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar, Beraat Kandili gecesinde camilere akın ederek dualar etti. Rasulullah Camisi'nin tadilatı nedeniyle çadır mescitte toplanan vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Programın ardından vatandaşlara ikramlar dağıtıldı. Vatandaşlar, İslam alimlerine hayırlı vesileler dileyerek Filistin ve diğer ezilen Müslümanların kurtuluşunu temenni etti.

24.02.2024 21:50
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Depremin vurduğu Hatay'da Beraat Kandili gecesinde vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, vatandaşlar Miraç Kandili nedeniyle camileri doldurdu. TOKİ Rasulullah Camisi'nin tadilatı nedeniyle vatandaşlar, caminin karşısındaki çadır mescitte bir araya gelerek ellerini semaya açarak dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Mevlid-i Şerif okunarak depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Beraat Kandili programının ardından vatandaşlara ve çocuklara ikramlar dağıtıldı.

"Rabbim tüm İslam alimlerine hayırlı vesile eylesin"

Berat Kandil gecesi için camiye gelen vatandaş Hasan Kılıçoğlu, "Rabbim tüm İslam alimlerine hayırlı vesile eylesin. Başta Filistin olmak üzere ezilen Müslümanların kurtuluşlarına vesile eylesin" ifadelerini kullandı.

"Tüm ölmüşlere rahmet eyledik"

İrfan Oğuz, "Bu mübarek aylardan biridir. Temizlenme ve af ayı. Herkesin affını istedik. Tüm ölmüşlere rahmet eyledik. Bir an önce memleketimizin toparlanmasını istiyoruz. İnşallah böyle bir felaketi hiç kimse yaşamaz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Depremin Vurduğu Hatay'da Beraat Kandili Gecesi Dualarla Geçti - Son Dakika
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