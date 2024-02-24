Depremin vurduğu Hatay\'da Berat Kandili gecesinde dualar edildi

Yerel

Depremin vurduğu Hatay'da Berat Kandili gecesinde vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camileri doldurdu. TOKİ Resulullah Camisi'nin tadilatı nedeniyle vatandaşlar, caminin karşısındaki çadır mescitte bir araya gelerek ellerini semaya açarak dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Mevlid-i Şerif okunarak depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Berat Kandili programının ardından vatandaşlara ve çocuklara ikramlar dağıtıldı.

"Rabbim tüm İslam alimlerine hayırlı vesile eylesin"

Berat Kandil gecesi için camiye gelen vatandaş Hasan Kılıçoğlu, "Rabbim tüm İslam alimlerine hayırlı vesile eylesin. Başta Filistin olmak üzere ezilen Müslümanların kurtuluşlarına vesile eylesin" ifadelerini kullandı.

"Tüm ölmüşlere rahmet eyledik"

İrfan Oğuz, "Bu mübarek aylardan biridir. Temizlenme ve af ayı. Herkesin affını istedik. Tüm ölmüşlere rahmet eyledik. Bir an önce memleketimizin toparlanmasını istiyoruz. İnşallah böyle bir felaketi hiç kimse yaşamaz" dedi. - HATAY