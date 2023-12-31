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Depremin Vurduğu Hatay'da Vatandaşlar Yılbaşı Öncesi Mezar Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da Vatandaşlar Yılbaşı Öncesi Mezar Ziyaretleri Yaptı

Hatay'da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin mezarları, yılbaşı öncesi ziyaret edildi. Mehmet Yılmaz, eşinin ve çocuklarının mezarını ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı. Depremde yakınlarını kaybeden diğer vatandaşlar da mezarları ziyaret ederek dua etti.

Depremin Vurduğu Hatay\'da Vatandaşlar Yılbaşı Öncesi Mezar Ziyaretleri Yaptı
31.12.2023 - 14:24,
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Depremin vurduğu Hatay'da vatandaşlar, yılbaşı öncesi asrın felaketinde hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler. Ailesinden geriye kalan kızı Elmas'la birlikte evlatlarının ve eşinin mezarını ziyaret eden Mehmet Yılmaz ise yürekleri burktu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Deprem sonrası Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde vefat eden vatandaşlar için şehitlik oluşturuldu. Görenlerin yüreğini burkan deprem mezarlığı, özel günlerdeyse vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Bu günse vatandaşlar; yeni yıl öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Depremde eşini, 2 evladını, kardeşini ve çok sayıda yakınını kaybeden Mehmet Yılmaz ise yürekleri burktu.

"Onlarda olmuş olsa daha mutlu olacaktık"

Asrın felaketinde eşi, 2 oğlu ve kardeşi vefat eden Mehmet Yılmaz, hayatta kalan kızı Elmas'la birlikte ailesinin mezarlarını ziyaret etti. 2023 yılını unutmayacağını dile getiren Yılmaz, "Ben; eşimi, 2 oğlumu, annem, kardeşim, abim ve çok sevdiğim komşumu depremde kaybettim. Birinci derece olarak 5 yakınımı depremde kaybettim. Ailemden geriye kızım ve ben kaldık. Babam ve kardeşlerimde sağ salim hayattalar. Ben depremde vefat eden ailemi ziyarete geldim. Onlarda olmuş olsa daha mutlu olacaktı, demek ki kaderleri böyleymiş. 2023'ü hiç unutmayacağız. Unutulmayacak. İçimizde yaşıyoruz her şeyi, kalbimize gömdük" ifadelerini kullandı.

"Biz bu gün yılbaşı olduğu için ziyarete geldik"

Yılbaşı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Mehdi Hindevi, "Depremde; annem, babam, eniştem ve yeğenimi kaybettik. Biz bu gün yılbaşı olduğu için ziyarete geldik. Rabbim rahmet eylesin" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremin Vurduğu Hatay'da Vatandaşlar Yılbaşı Öncesi Mezar Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika


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