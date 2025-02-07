Depremzede Camiler İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
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Depremzede Camiler İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Depremzede Camiler İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Türkiye Diyanet Vakfı kadın kolları, 'Deprem Bölgesinde Bir Tuğla da Senden Olsun' sloganıyla hayır çarşısı kurarak deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarına destek sağlıyor. Etkinlik, yoğun ilgi görüyor ve elde edilen gelir, onarıma ihtiyaç duyan yapılara bağışlanacak.

07.02.2025 18:43  Güncelleme: 18:45
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Türkiye Diyanet Vakfı kadın kolları tarafından 'Deprem Bölgesinde Bir Tuğla da Senden Olsun' sloganıyla Serdivan'da bulunan bir AVM'de hayır çarşısı kuruldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen cami ve Kur'an kurslarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremlerin yaralarını sarmak adına başlatılan etkinlikte, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve hayırsever halkın katkılarıyla hazırlanan ürünler stantlarda satışa sunuldu. Elde edilen gelir, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının bakım, onarım ve inşası için bağışlanacak.

Hayır çarşısının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu hayır çarşısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırsever halkımızın destekleriyle bölgedeki cami ve Kur'an kurslarının inşası ve onarımı için önemli bir katkı sağlanacaktır. Katkıda bulunan tüm gönüllülerimize ve destek veren vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlarınızı kabul eylesin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından İl Müftüsü Aşık, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile birlikte stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Hayır çarşısının açılışına; Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan, Sakarya Müftüsü ve TDV Sakarya Şube Başkanı Mehmet Aşık ve eşi Hamiyet Aşık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, ile il ve ilçe protokolü üyeleri katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede Camiler İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika

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