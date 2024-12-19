Depremzede Hatıralar Yeniden Hayat Buldu

Yerel

Enkazdan çıkarılarak depremin 22.ayında teslim edilen fotoğraflar yürekleri ısıttı

OSMANİYE - Osmaniye'de deprem sonrası kontrollü olarak yıkılan hasarlı binalardan insanların fotoğrafını bulan ve sahiplerine teslim eden muhtar Tarık Sesli, aylar sonra yaptığı sürprizle insanların yüzünü güldürdü. Depremin 22. ayında aile fotoğraflarına kavuşan İrfan Erdem, "Çok acı bir durumdu, çok duygulandım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Osmaniye'de en çok yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde bulunan 10 katlı Cennet apartmanı ağır hasarlı olduğu için ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Esenevler Mahalle Muhtarı Tarık Sesli, binanın enkazından insanların fotoğraflarını ve sağlam kalan eşyalarını alarak sosyal medya üzerinden sahiplerine ulaştırmaya çalıştı. Muhtar Sesli'nin paylaşımlarında kendi fotoğraflarını gören Cennet apartmanının 10. katında yaşayan ve binanın ağır hasarlı olmasından dolayı evine çıkamayan İrfan Erdem aylar sonra bulduğu hatıralarını teslim almaya geldi. Muhtar Sesli'nin yaptığı davranışla yüzü gülen Erdem, buruk mutluluk yaşadığını söyledi.

" Küçük birkaç eşya da bulmak beni çok mutlu etmişti"

Depremde evlerini ve işyerini kaybettiğini ama enkazdan çıkan birkaç parça eşyanın kendini mutlu ettiğini söyleyen İrfan Erdem, " Esenevler muhtarımız Tarık Sesli'ye çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminden sonra yıkılmış olan Esenevler Mahallesi sakinlerin birisiyim. Muhtarımız 6 Şubat'tan beri hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. 6 Şubat sabahından itibaren hep bizlerin yanında olduğu maddi manevi zamanını depremzedeleri için harcadı. Bugün de depremden kurtardıkları hatıralarımızı yan yana getirmiş. Onları almak için yanına uğradım. Bize ait fotoğraflar çıktı, komşularımıza ait fotoğraflar çıktı. Çok acı bir durumdu, çok duygulandım. Fotoğraflarımı buldum bir kısmını. Bulamadıklarım da sağ olsun Tarık Muhtarım bulmuş bir kısmını ayırmış buraya, bazı kitaplarımı buldum. Çocuklarıma ait eşyaları buldum. Çok şükür mal olarak, maddi olarak hem benim hem yakın bir yerde oturan oğlumun evini, evimizin altındaki 2 tane iş yerimizi, kendi aracımı, her şeyimizi kaybetmiştik. Tabii orada küçük birkaç eşya da bulmak beni çok mutlu etmişti. " diye konuştu.

"Sabahtan beri 15-20 kişiye fotoğraflarını teslim ettik"

Fotoğrafları sahiplerine ulaştırdıkça kendilerinin de mutlu olduğunu söyleyen Esenevler Mahalle Muhtarı Tarık Sesli," 6 Şubat depremi yaşadık çok acı günlerdi soğuk ve yağmurlarda baya mücadele verdik. Mahallelilerimizin bazı eşyalarını o zaman teslim etmiştik hatta muhtarlık binamızda bir müze kurmuştuk onla alakalı şimdide yenileri geldi. Tabi gören görmeyenlere söylüyor vatandaşlarımız geliyor. Sabahtan beri 15-20 kişiye fotoğraflarını teslim ettik. En azından kendilerini olmasa da hatıralarını yaşatıyoruz burada" dedi.