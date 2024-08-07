Depremzedeler Resim Sanatıyla Travmalarını Atlatıyor

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Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde evini, iş yerini ve iş yeri personelini kaybeden 64 yaşındaki Suzan Doğan Yılmaz, yaşadığı zorlu süreci resim yaparak atlatıyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Kültür ve Spor Merkezi'nde resim kursuna katılan Yılmaz, depremin oluşturduğu korkuyu ve travmayı resim sanatı ile hafifletmeye çalışıyor. Yılmaz, kursa katıldığı süre boyunca çeşitli eserler ortaya koyarak hem kendini ifade etme hem de acısını hafifletme fırsatı buldu. Şahinbey Belediyesi'nin sağladığı bu destek, Yılmaz ve diğer depremzedeler için büyük bir moral kaynağı oldu.

Yılmaz, son dönemde yaptığı tabloları satışa sunmaya başladı. Bu, hem onun için yeni bir gelir kapısı oluşturdu hem de sanatının geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

"Depremden sonra kendimi hiçbir yere ait hissetmiyordum"

Depremden sonra psikolojik olarak çok yıprandığını ve zorlu süreci resim yaparak atlattığını söyleyen Yılmaz, " İslahiye'de oğlum ve eşimle bir restoran işletiyorduk. Depremde evimiz ve iş yerimiz yıkıldı. Biz evin içindeyken evde yıkımlar başladı. Evden o gece zor çıktık. Bizim yanımızda çalışan personelimizin bir kısmı depremde hayatını kaybetti. O gece sokak korkunç haldeydi. Depremden sonra kendimi hiçbir yere ait hissetmiyordum. Boşluktaydım. Eski sağlığıma kavuşabilmek için psikoloğa gidip yardım alacaktım. Daha sonra bu kursu keşf ettim. Buraya ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Sonrasında hocamızın öğrettikleriyle resim yapmaya başladım. Tablolarım talep görüyor. Siparişlerim var onları yapıyorum. Resim yapmak bana çok şey katıyor. Resim yaparken her şeyi unutuyorum. Bir şeyler yapabilmek beni mutlu ediyor" dedi.

"İlk yaptığım resim benim deprem gecesi olan hislerimi anlatıyor"

Deprem gecesinde hissettiklerini resmettiğini ifade eden Yılmaz, "İlk yaptığım resim benim deprem gecesi olan hislerimi anlatıyor. O gece yaşadığımız zorlukları. Duygularını denize aktarmak isteyen bir kadın. Deprem gecesi çocuklarımı kaybetmekten korktum. Yere çöküp Allah'a dua ettim. Ben ölmekten çok çocuklarıma bir şey olmasından korktum. Beni deprem çok sarstı. Fakat resim hayatımda yepyeni bir sayfa açtı. Tüm herkesin bu tarz kurslara gitmesi gerektiğini öneriyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP