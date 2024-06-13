Depremzedelerden Yıl Sonu Konseri

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Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 50 depremzede öğrenci, yıl sonu etkinliğinde konser verdi. Aylar süren çalışmalarla kendilerini geliştiren öğrenciler, kendilerine hayran bıraktılar.

Kahramanmaraş merkezli depremler en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde binaların yanı sıra bazı okullarda hasar almıştı. Okulların hasar almasıyla birlikte bazı okullar eğitime prefabrik okullarda devam ettiler. Karne heyecanı yaşayacak öğrenciler, 14 Haziran Cuma günü itibariyle 2023 - 2024 eğitim öğretim yılını tamamlamış olacaklar. Defne ilçelerinde bulunan Orhanlı Ortaokulu ve Çekmece Yılmaz Nurlu Ortaokulu öğrencileri, bir araya gelerek yılsonu müzik şenliği gösterisi sundular. Her iki okulun öğrencilerinin bir araya gelmesiyle verilen konserde depremzede 50 çocuk sahne aldı. Müzik öğretmeni Kemal Temiz, öncülüğünde şarkı söyleyerek unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, kendilerini izleyen ailelerine unutulmaz bir anı bıraktılar. Orhanlı Ortaokulunun bahçesinde yapılan yılsonu konser etkinliğine velileri yoğun ilgi gösterirken mezunların kep atma töreniyle sona erdi.

"Bugün çok güzel senfonik ve armonik bir koro oluşturduk"

Konteynerde yaşayan depremzede çocuklarla aylarca emek verdiğini ifade eden müzik öğretmeni Kemal Temiz, "Onlarla beraber koşulların zor olmasına rağmen inanılmaz emek ve çaba sarf ettiler. Bugün çok güzel senfonik ve armonik bir koro oluşturduk. Onlarla beraber, onların hayatlarına bir dokunuş olduysa ne mutlu bana. İki okul olan Çekmece Yılmaz Nurlu Ortaokulu ve Orhanlı Ortaokulu öğrencilerini birleştirdik. Bugün hoş bir dinleti vermeye çalıştık. Koroda toplamda 45-50'ye yakın çocuğumuz vardı. Gitar ve melodikaları, güzel sessiz çocuklarımızı bir araya getirip bir dinleti vermeye çalıştık. Koro eğitimi ve gitarlar yaklaşık 4 ay ama melodikalar 1 senedir benimle beraber çalıştık. Onları hazırlamaya çalıştık ve aynı bu şekilde bir senenin ürününü almış olduk. Ayrıca Orhanlı Ortaokulu'nun kep atma töreni de yaptık. Birleştirmiş olduk. Hoş bir anı oldu bizler için. Tabii ki bütün velilerimiz zaten inanılmaz yani beklediğinden daha çok katkı sundular" dedi.

"Hepimiz arkadaş olarak beraber çok güzel bir koro oluşturduk"

Koro için 4 aydır çalıştıklarını belirten öğrenci Mehmet Zancar, "Bugün Çekmece Yılmaz Nurlu Ortaokulu ve Orhanlı Ortaokulu öğrencileriyle beraber bugün hepimiz çok güzel bir koro oluşturduk. Hepimiz arkadaş olarak beraber çok güzel bir koro oluşturduk. Gerçekten 4 aydır bu koro için çalıştık. Gayet mutlu oldum ve çok güzel bir gündü" şeklinde konuştu.

"Bizim için çok güzel bir anı oldu"

Hep birlikte şarkılar söylediği için mutlu olduğunu dile getiren öğrenci Yağmur Alıç, "Hep birlikte şarkılar ve gitarlar şarkı söyledik. Evet çok mutluydum. Kemal hocamız bizi aylarca çalıştırdı. Emeklerine teşekkür ederiz. Çok mutluyduk yani çok güzel oldu. Bizim için çok güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY