Depremzedelere geriye dönük elektrik faturası şoku - Son Dakika
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Depremzedelere geriye dönük elektrik faturası şoku

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde depremzedelere geriye dönük elektrik faturası geldi. Depremzedeler, faturaların faizsiz veya daha büyük taksitlere bölünerek ödenmesini talep ediyor. Mağduriyetin giderilmesi ve vatandaşların zor durumda bırakılmaması isteniyor.

06.06.2024 12:04
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde depremzedelere elektrik faturası geldi. Depremzede Sebahattin Demirel, "Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Faizinin alınmaması ya da daha büyük taksitlere bölünmesi gibi. Emekli olarak bu işin bir an önce çözülmesi lazım. Elektrik şoku yaşadık bir de. Geriye dönük faturada ağır olur. Vatandaşı zor durumda bırakıyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde depremden sonra evleri ağır hasar alan depremzede vatandaşlar son gelen elektrik faturası karşısında şaşırdılar. Yüksek elektrik faturası ile karşılaşan kişilerden emekli Sebahattin Demirel, şöyle konuştu:

"4 bin lira fatura geldi geriye dönük, bir yıl sonra. Bize zamanında dediler ki 'size fatura gelmeyecek bir müddet' ya ertelendi, ya bilmem ne gibi bir şey söylenmedi. Faturalar boş çıkıyordu. Zamanında bize söylense deselerdi ki böyle böyle... Zamanında faturaları öderdik şimdi geriye dönük 4 bin lira fatura bir emekli için ödemek zor tabi. Taksite de bölsek zor yani. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Faizinin alınmaması ya da bilmem ne bileyim daha büyük taksitlere bölünmesi. Emekli olarak bu işin bir an önce çözülmesi lazım. Elektrik şoku yaşadık bir de. Konteynerde oturuyoruz zaten kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Geriye dönük faturada ağır olur. Vatandaşı zor durumda bırakıyorlar. Zamanında deseler ki faturalarınız ödenecek biz de gidip faturalarımızı aydan aya öderdik."

"Nasıl ödeyeceğiz?"

Hatice Kurt ise şunları söyledi:

"6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra elektrik faturaları da gelmedi. Ertelendi denildi sadece. Sonra yıkılan evinizde dedi her saate bakmaya geldiklerinde 'eviniz ağır hasarlı olduğu için size fatura çıkmıyor' dediler. 29 Mayıs'ta bir fatura geliyor, 5 bin 572 lira. Biz bu faturanın nasıl geldiğini anlayamazken Enerjisa'ya gittik. Oraya gittiğimizde 9 bin lira küsür olduğunu söylediler bu sefer. Diyor ki 'Hacı Kurt dilekçe verecek' Biz de dedik ki babamızın adına kayıtlı zaten burası babamız da öldü. 'Ödeyeceksiniz' diyor. Bizi bu durumda mağdur ediyorlar tekrardan, bir yıl sonra. Biz zaten yaşam alanı olarak ahır gibi yeri çevirdik biz burada yaşarken nasıl ödeyeceğiz ben onu anlamıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremzedelere geriye dönük elektrik faturası şoku - Son Dakika

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