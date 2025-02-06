Depremzedelere Ücretsiz Protez Desteği Sağlanıyor

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Depremden etkilenen vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla İş İnsanı Mustafa Düğer'in başlattığı projede, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yerleşke alanı içerisinde Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi bugüne kadar 575 vatandaşın protezleri ücretsiz olarak teslim etti.

Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düğer'in tamamı tarafınca sağlanan makina-ekipman ve protez ortez malzemeleri ile teknik personel desteğiyle hizmet verildi. Projeyle, depremden etkilenen 11 ilde uzvunu kaybeden vatandaşların yaralarını sarmak hedeflendi. Bölgede yaşayanların hayatına ücretsiz sağlanan destekle dokunulmaya çalışılıyor.

Depremzede herkesin yanında olduklarını ifade eden Düğer, "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yanındayız. Sagladığımız bu hizmet, onların yeniden hayata tutunmalarında önemli bir rol oynayacaktır" dedi. - KIRŞEHİR