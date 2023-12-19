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Depremzedelerin korku dolu anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Depremzedelerin korku dolu anları kameralara yansıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Minibüste bulunan depremzede ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Depremzedelerin korku dolu anları kameralara yansıdı
19.12.2023 - 14:53,
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Kahramanmaraş merkezli saat 13: 25'te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde hafif şekilde yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra hastanede başka yaralılara yer açılması ve için Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüsüne alınarak serumlarının bitmesi beklenilen 2 hasta ve beraberindeki yaşı küçük çocuk burada da 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı. 6 Şubat tarihinde saat 13.25 sularında 7.6 şiddetindeki depremi minibüste yaşayan depremzedelerin korku dolu anları araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüsün arka koltuğunda uzanan bir depremzede ilk depremdeki aldığı yaralarından dolayı yerinden kıpırdayamazken tekerlekli sandalyede oturan depremzede ile koltukta oturan çocuğun Allah'a yalvararak kelime-i şehadet getirmesi ve o korku dolu anları kameralar tarafından saniye saniye kayda geçti. Minibüsün sağa sola sallanma anları depremin şiddetini ise gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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