Dereboğazı Yolunda Can Kaybı ve Eleştiriler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve Zafer Partisi başkanları, Dereboğazı yolunun yapılmamasını kınayıp can kayıplarına dikkat çekti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Ercan Yılmaz, dün 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği Dereboğazı yolunun yapılmamasını eleştirdi. Karaca, "20 küsur yıldır Isparta'daki Dereboğazı-Antalya karayolunun bitirilmeyip ve her ay onlarca insanın canına kıyılmış olması, tabiri caizse bir katliamdır" dedi. Yılmaz ise, "Ulaştırma Bakanı geçenlerde geldi, elinden tutup Dereboğazı yoluna götürüp 'Sayın Bakanım biz burayı 7-8 kere ihaleye açtık, bir türlü sonuçlandıramadık. Bunun için 2026 senesinde ayrılan ödenek miktarı 10 bin lira' diye bir serzenişte bulunmuyorlar" diye konuştu.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "20 küsur yıldır Isparta'daki Dereboğazı-Antalya karayolunun bitirilmeyip ve her ay onlarca insanın canına kıyılmış olması, tabiri caizse bir katliamdır" ifadesini kullandı.

Yolda 7 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralalandığı kazada ocaklara ateş düştüğünü söyleyen Karaca, özetle şunları kaydetti:

"Sen önce bu beceriksizliğinin bir hesabını ver. Sen önce Isparta'nın eksiklerini, sorunlarını, yıllarca uzayan sıkıntılarını çözmeye çalış. Isparta'ya dair söyleyebilecek bir cümlen yok. Türkiye'nin genelinden siyaset yapıyorsun. ve Türkiye geneline bu olayları yayarak odağı başka noktalara çevirmeye çalışıyorsun. Sen önce Isparta'ya bir hizmet et. Isparta'nın eksiklerini bir tamamla. Onlarca ocağa düşen o ateşleri bir söndürmeye çalış önce."

"Bu yolda daha ne kadar fazla canımızı verebiliriz?"

Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Yılmaz da "taziye mesajı yayımlamaktan bıktıklarını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü iş dalga geçer bir boyuta gelmiş durumda. Ulaştırma Bakanı geçenlerde geldi. Yeni Otogar'daki üst köprülü yol açılışını yaptılar. Ardından Isparta'da çeşitli noktalara gezmeye gittiler. Lakin elinden tutup Dereboğazı yoluna götürüp 'Sayın Bakanım biz burayı 7-8 kere ihaleye açtık, bir türlü sonuçlandıramadık. Tekrar ihaleye açacağız. Bunun için 74 kilometrelik yapılması gereken yerin 17 kilometrelik bir bölümü için ihale açacağız. Bunun için sadece 2026 senesinde ayrılan ödenek miktarı 10 bin lira' diye bir serzenişte, bir yakınmada, bir istekte bulunulmuyorlar."

Bu yolda daha ne kadar fazla canımızı verebiliriz? Bu yolu kullananların 2026 senesinde hak ettiği değer bu mudur? Senin ayağına kadar bakan geliyor, alkışlarla bir yol açtırıyorsun, elinden tutup turistik gezi sonrasında dahi olsa götürüp Dereboğazı yolunun derdini anlatmıyorsun. Niye anlatmıyorsunuz kardeşim? Niye varsınız o koltuklarda o zaman? En ufak yağışta biz bunları yaşamak zorunda mıyız? Halkımız yaşamak zorunda mı? Ölüm yolu haline geldi, ismi böyle anılıyor. Bu saatten sonra verilecek her türlü tepki sert olmak zorundadır. Canı yanan anlar bunu, bedel ödeyen anlar bunu. Ben bekliyorum. AK Parti İl Başkanı, vaatlerin üstüne vaatler koyan milletvekilleri çıksınlar halka anlatsınlar bakalım. 'Biz burayı yapacağız' desinler bir daha. 'İhaleyi açıyoruz' desinler bir daha. Bakalım ne oluyor?"

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Zafer Partisi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:01:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Dereboğazı Yolunda Can Kaybı ve Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.