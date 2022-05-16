Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır - Son Dakika
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Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır

16.05.2022 09:16

Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki Dereli Kaplıcaları'nın, başta deri ve kemik rahatsızlıklarına iyi geldiği, bu sebeple şifa arayanlar tarafından büyük rağbet gördüğü belirtildi.

Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki Dereli Kaplıcaları'nın, başta deri ve kemik rahatsızlıklarına iyi geldiği, bu sebeple şifa arayanlar tarafından büyük rağbet gördüğü belirtildi.

Yaklaşık 40 derecede olan kaynar doğal su çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bir çok hastalığa ile kırık-çıkıklara rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinen Dereli Kaplıcaları, tadilat ve bakımları sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Günlüce Köyü muhtarlığı tarafından işletmesi gerçekleştirilen kaplıcalar doğal görünümünü koruyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda da İki taş kanyonunda bulunan bungalov evler ve kafenin de işletmesi Günlüce Muhtarlığı tarafından devralınması ile doğa sporları ile ilgilenenler tarafından cazibe merkezi haline geldi.

Kaplıcalara şifa için gelen vatandaşlar sıcak su ile eklem ağrılarına, cilt hastalıklarına iyi geldiğini ve hızlı bir iyileşim sağladığını söyledi. Dereli Kaplıcalarına gelen Kemal Özkul, "Burası Tavşanlı ilçemiz ile Emet ilçelerimizin ortasında bulunan doğa harikası bir yer. Allah o kadar güzel bir su vermiş ki birçok derde deva oluyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelenler var" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Dereli Kaplıcaları'na şifa bulmak için gelen Osman Bayram, üç günlüğüne geldiğini ve ayaklarında olan ağrının kısa sürede geçtiğini, herkesin burayı görmesini istedi.

Kaplıcalara sık sık geldiğini ifade eden Niyazi Turgut ise, birçok faydasının olduğuna inandığı suyun en çok dinlendirici özelliğinden dolayı burayı tercih ettiğini ifade etti.

Günlüce Köyü muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Yaz sezonu için kaplıcalarda bakımlarımız tamamlandı. Şifalı sularımız özellikle kırıklarda kaynamanın hızlanmasına, eklem romatizmalarına ve bazı cilt hastalıklarına, nevrit ve nevralji hastalıklarına kadın hastalıkları ve sekell hastalığına iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır
Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır
Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır
Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır

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Günlüce, Kütahya, Emet, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır - Son Dakika


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