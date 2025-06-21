Dereye Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde dereye düşen köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde bulunan dereye köpek düştü. Dereye düşüp mahsur kalan köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köpek kurtarıldı. Kurtarılan köpek daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.