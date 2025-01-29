Dereye Uçan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Dereye Uçan Sürücü Kurtarıldı

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Fethiye'de motosiklet sürücüsü, 10 metreden dereye düşerek kurtarıldı, durumu stabil.

29.01.2025 20:39
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Dereye uçan motosiklet sürücüsü böyle kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 metre yükseklikten dereye uçan motosiklet sürücüsü İlker O., Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza Karagedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halinde olan İlker O., motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen motosiklet hurdaya dönerken, sürücü İlker O. yaralandı. Olayın ardından, yaralı sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağının sarp yapısı nedeniyle, JAK Timi'nden destek talep edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu İlker O., bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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