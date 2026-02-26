Derince'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derince'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor

Derince\'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor
26.02.2026 16:08  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derince'de yarım kalan Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi, yeni belediye hizmet binasına dönüştürülme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. 9 katlı bina, idari birimler ve 217 kişilik meclis salonu ile hizmet verecek.

Derince'de yarım kalan Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin yeni belediye hizmet binasına dönüştürme projesinde son rötuşlar yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'ye kazandıracağı yeni belediye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi olarak yapımına başlanan ve daha sonra yapılan yeni planlamada Derince Belediyesi hizmet binasına dönüştürülen projede sona doğru yaklaşılıyor. Yaklaşık 10 bin 800 metrekarelik inşaat alanında yapımına başlanan yeni hizmet binası 4 bodrum kat ve 5 normal kat olmak üzere 9 kattan oluşuyor.

Meclis salonu 217 kişilik

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dönüştürme süreci devam eden 9 katlı Derince Belediye hizmet binasında başkanlık, belediyeye ait idari birimler, 217 kişilik meclis salonu ve arşiv odaları yer alıyor. Mekanik ve elektrik imalatlarının yanı sıra dış cephede silikon cam cephe, kompozit kaplama ve mantolama çalışmaları tamamlandı. Bina genelindeki tüm kapılar, yangın kapıları ve ıslak hacimlerdeki kompakt bölme kapılarının montajı gerçekleştirilirken, kubbe ve dış cephe cam korkulukları da yerlerine yerleştirildi. Boya işlemleri ile birlikte baffle ve gergi tavan imalatları da tamamlandı. Trafo imalatının ardından yapının SEDAŞ'a devir işlemi gerçekleştirilecek, sonrasında mekanik sistemler ve teknik cihazların devreye alma sürecine başlanacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bina, Derince Belediyesi'ne teslim edilerek hizmete hazır hale getirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derince'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:05:02. #7.13#
SON DAKİKA: Derince'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.