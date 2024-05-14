Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Yapıyor - Son Dakika
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Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Yapıyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Yapıyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işyerlerinde düzenli olarak denetimler gerçekleştirirken, aynı zamanda semt pazarlarında da kontrollerini sürdürüyor. Son olarak Yenikent Mahallesi'nde yer alan kapalı pazarda denetimler yapan ekipler, ürün kontrolü ve fiyat karşılaştırmalarının ardından vatandaşların satın aldıkları ürünleri tartarak kontrol etti. Ayrıca, pazarın etrafındaki cadde ve sokaklarda oluşan trafik sıkışıklığı için de önlem alındı.

14.05.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
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Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan market ve işyerlerinde düzenli olarak çalışmalar gerçekleştirirken diğer taraftan da semt pazarlarında kontrolleri sürdürüyor.

Belediye ekipleri son olarak Yenikent Mahallesi'nde yer alan kapalı pazarda denetimler yaptı. İlk olarak pazardaki ürünleri kontrol eden ekipler daha sonra fiyat karşılaştırmalarında bulundu. Yapılan denetimin ardından vatandaşların satın aldıkları ürünler zabıta ekipleri tarafından tartılarak kontrol edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde yer alan ve pazartesi günleri kurulan pazarın etrafındaki cadde ve sokaklarda oluşan trafik sıkışıklığı için de önlem aldı. Yol kenarlarına park eden araçların trafiği olumsuz etkilememesi için ekipler pazar alanı etrafında çalışma başlattı. Zabıta ekipleri bariyerler ve şeritler ile sabah erken saatlerde yol kenarlarını kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda önceki dönemlerde oluşan trafik sorunu da çözüme kavuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Yapıyor - Son Dakika

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